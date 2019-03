Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Fahrlach: Mit Hammer um Autos geschlichen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Montagvormittag schlug ein bislang Unbekannter in der Gottlieb-Daimler-Straße die Seitenscheibe eines geparkten Pkw ein. Gestohlen wurde daraus allerdings nicht. Der 40-jährige Eigentümer des Fahrzeugs hatte sein Fahrzeug bereits gegen 09:30 Uhr geparkt und bemerkte den Schaden am Nachmittag. Zuvor fiel diesem eine verdächtige Person auf, die mit einem Hammer in der Hand um weitere Fahrzeuge geschlichen sein soll. Der Verdächtige kann wie folgt beschrieben werden: männlich, westeuropäisches Aussehen, drei-Tage-Bart, grau-weißes Basecap, schwarze "Superdry" Jacke mit Kapuze und orangefarbenem Emblem auf der rechten Schulter, sowie auf dem rechten Ärmel, weiße Schuhe mit schwarzen Applikationen auf den Seiten. Zeugen, die Hinweise zum Verdächtigen haben oder entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0621 174-3310 an die Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Oststadt zu wenden.

