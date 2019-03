Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim

Sandhofen: BMW ausgebrannt - hoher Sachschaden

Mannheim (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 01.50 Uhr, wurde der Polizei ein Fahrzeugvollbrand im Bereich der Frankenthaler Straße im Stadtteil Sandhofen gemeldet. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache geriet der, auf den Kundenparkplätzen der dortigen Fachgeschäfte geparkte, BMW einer 35-Jährigen BMW Fahrerin in Brand. Der Brand wurde durch die Berufsfeuerwehr Mannheim gelöscht. Ersten Schätzungen zur Folge beläuft sich der Sachschaden an dem völlig ausgebrannten Pkw auf ca. 25 000,- Euro. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Mannheim hat die Ermittlungen übernommen.

