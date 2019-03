Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet, Auto kommt von Fahrbahn ab, eine Leichtverletzte

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag gegen 13 Uhr befuhr ein 56-jähriger Mann mit seinem BMW die Kreisstraße 4169, bog in Richtung Bundesstraße 39 ab. An der Einmündung zur Bundesstraße 39 wollte er links in Richtung Wiesloch abbiegen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete er hier die Vorfahrt einer 29-jährigen Suzukifahrerin, die auf der Bundestraße in Richtung Mühlhausen unterwegs war.

Der Suzuki wurde seitlich vom BMW touchiert, schaukelte sich auf und kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab.

Die 29-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

