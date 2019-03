Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: 26-jähriger versucht Gleichaltrigem Skateboard zu entreißen - Polizei sucht Zeugen - Pressemeldung Nr. 2

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, versuchte am Freitagabend ein 26-jähriger Mann in Dossenheim einem ebenfalls 26 Jahre alten Mann das Skateboard zu entreißen. Der Vorfall soll sich kurz von 21 Uhr an der rnv-Haltestelle "Dossenheim Bahnhof" ereignet haben.

Zur weiteren Aufklärung des Tatablaufs benötigen die Ermittler des Fachdezernats der Kriminalpolizei weitere Zeugen, die die Tat beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell