POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Münzautomat an Tankstelle gestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Von der Waschanlage einer Tankstelle in der Untermühlaustraße entwendete ein bislang unbekannter Täter am Samstag einen Münzautomaten, in dem sich Bargeld in Höhe von schätzungsweise hundert Euro befand. Der Täter riss den Automaten gewaltsam von der Wand und ergriff damit die Flucht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Als Tatzeit kommt Mitternacht bis 5 Uhr in Frage.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

