Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Nach Tankstellenüberfall - Bildfahndung nach Tätern

Mannheim (ots)

Nach einem Tankstellenüberfall am Mittwoch, den 20.03.2019 fahndet die Kriminalpolizei Mannheim jetzt mit Bildmaterial der Überwachungskamera nach den Tätern.

Die Bilder können auf der Internetseite der Polizei eingesehen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-mannheim-waldhof-bewaffneter-ueberfall-auf-aral-tankstelle/#!

Wie am 20.03.2019 berichtet, drangen zwei bewaffnete Männer um kurz vor 22 Uhr in den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Waldstraße. Hierbei bedrohten diese mit Pistolen eine Angestellte, sowie einen Kunden. Insgesamt wurden mehrere hundert Euro und Zigaretten entwendet. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4223032

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. Männlich, zwischen 1,75 - 1,80 m, sprach Deutsch, schlank, schwarze Hose, schwarzer Kapuzenpullover mit weißem Reißverschluss und weißem Brustaufdruck linksseitig, Kapuze mit weißen Schnüren hochgezogen, schwarze Handschuhe und schwarze Schuhe, schwarze Sporttasche mit roten Applikationen, vollständig maskiert

2. Männlich, 1,80 m groß, sprach Deutsch, schlank, dunkelblaue Adidas-Hose mit typisch weißer Beschriftung, dunkler Parka mit Fellbesatz an der Kapuze, schwarze Handschuhe und dunkle Schuhe, schwarze Wintermütze, blaues Tuch über den Mund gezogen

Wer kennt die abgebildeten Personen oder kann weitere Hinweise geben? Zeugen, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Ermittler zu wenden.

