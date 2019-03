Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Unbekannter schlägt Autoscheibe ein

Heidelberg-Weststadt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlug ein bislang unbekannter Täter die Scheibe eines abgestellten PKW in der Eppelheimer Straße in der Heidelberger Weststadt ein. Mittels eines unbekannten Gegenstandes schlug der Täter die Scheibe der Beifahrertür ein und drang ins Fahrzeug ein. Zudem beschädigte er die Tür und den Türschweller. Im PKW befanden sich zur Tatzeit allerdings keinerlei Wertgegenstände, sodass kein Diebstahlschaden entstand. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 EUR.

Zeugen die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter 06221 99-1700 zu melden.

