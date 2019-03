Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Autos beschädigt, Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Zeugen für ein Sachbeschädigungsdelikt in der Mannheimer Innenstadt suchen derzeit die Ermittler der H 4-Wache.

Die Geschädigten hatten ihre Fahrzeuge, einen Mercedes Benz und einen Seat Leon, jeweils mit Mannheimer Zulassung am späten Donnerstagabend unterhalb des Brückenbauwerks der Kurt-Schumacher-Brücke abgestellt. Als sie am Freitagmorgen, gegen 07:30 Uhr zu ihren Fahrzeugen zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass bislang Unbekannte sämtliche Scheiben an den beiden Pkw eingeschlagen hatten. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Das wegen Sachbeschädigung ermittelnde Polizeirevier Mannheim-Innenstadt bittet eventuelle Zeugen der Tat um telefonische Meldung unter 0621/1258-0.

