Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Geschäftseinbruch in der Eppelheimer Straße

Heidelberg (ots)

In der Zeit zwischen Sonntagabend, 18 Uhr und Montagmorgen, kurz vor 8 Uhr verschafften sich bislang nicht ermittelte Täter brachial Zugang zu den Werkstatt- und Geschäftsräumen einer Firma in der Eppelheimer Straße. Nach dem Durchsuchen von diversen Behältnissen fiel den Einbrechern Bargeld in Höhe von über 1.000 Euro in die Hände. Einen von den Tätern mitgeführten Golfschläger, mit dem sie ein Segment des verglasten Garagenrolltores einschlugen und dieses auch öffneten, stellten die Beamten vorläufig sicher. Der angerichtete Sachschaden schlägt mit weiteren mehreren hundert Euro zu Buche. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an und werden von den Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte geführt. Diese nehmen unter Tel.: 06221/99-1700 sachdienliche Hinweise entgegen.

