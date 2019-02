Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch: Navigationsgeräte aus Autos gestohlen - Besteht Tatzusammenhang ? Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Navigationsgeräte sowie ein Lenkrad im Gesamtwert von über 10.000 Euro entwendeten bislang unbekannte Täter, die sich in der Nacht zum Montag Zugang zu zwei geparkten Autos verschafft haben. Der VW Sharan war in der Hildastraße, der 5-er BMW in der Franklinstraße abgestellt. Wie die Täter in die Wageninnenräume gelangt sind, ist aktuell noch nicht abschließend geklärt. Tatzeit war Sonntag, ca. 18 Uhr bis Montagmorgen, kurz vor 8 Uhr. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an. Zeugen und/oder Anwohner, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/2880, oder dem Polizeiposten Ketsch, Tel.: 06202/61696, in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

