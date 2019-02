Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Safe bei Geschäftseinbruch aufgebrochen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Sonntag, zwischen 1:05 Uhr und 13:45 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter im Quadrat Q1 gewaltsam in ein Schuh- und Bekleidungsgeschäft ein. Die Unbekannten durchsuchten das gesamte Lager und den Büroraum nach Brauchbarem. Im Büro machten sie sich gewaltsam an einem Safe zu schaffen und nahmen daraus mehrere Tausend Euro. Im Anschluss waren sie mit der Beute geflüchtet. In welcher Höhe Sachschaden entstand, steht bislang noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 in Verbindung zu setzen.

