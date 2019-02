Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Einbruch in Bäckereifiliale - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In eine Bäckerei "Am Schelmenbuckel" brach ein bislang Unbekannter in der Zeit von Freitag, 18 Uhr bis Samstag, 5 Uhr, ein. Der Täter verschaffte sich über eine Hintertür Zugang zur Filiale und versuchte im Inneren gewaltsam einen Tresor aufzubrechen. Nach mehreren vergeblichen Versuchen ließ er allerdings von seinem Vorhaben ab. Er suchte im Anschluss den Verkaufsraum auf, entwendete dort Schokolade und ergriff schließlich die Flucht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 in Verbindung zu setzen.

