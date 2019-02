Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin kollidiert beim Abbiegen mit Linienbus

Walldorf (ots)

In der Dietmar-Hopp-Allee stieß am Mittwoch, gegen 10:10 Uhr, eine 77-jährige BMW-Fahrerin beim Abbiegen mit einem Linienbus zusammen. Die Autofahrerin wollte von der Daimlerstraße nach rechts in die Dietmar-Hopp-Allee abbiegen, wobei es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden vorfahrtsberechtigten Linienbus kam. Weder der 33-jährige Fahrer des Busses noch die Verursacherin wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Deren Fahrzeuge wurden beschädigt, blieben aber fahrbereit. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

