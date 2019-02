Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis: 42 Jahre alte Frau aus Heidelberg vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Seit dem späten Mittwochabend wird die in der Heidelberger Altstadt wohnende Christiane N. vermisst.

Die 42-Jährige ist geistig zurückgeblieben und wirkt desorientiert. Am gestrigen Abend verließ diese ihre Unterkunft, in der sie in Betreuung lebt und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Die Vermisste ist aufgrund ihres körperlichen Gesundheitszustands dringend auf Medikamente angewiesen.

Christiane N. kann wie folgt beschrieben werden: weiblich, scheinbares Alter ca. 30 Jahre, westeuropäisches Erscheinungsbild, 1,77 m groß und ca. 135 Kg schwer, blaue Augen und hatte schwarze Haare die im Stufenschnitt getragen werden, bekleidet mit braun / grüne Jacke, blauer Pullover, Hose.

Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort von Christian N. oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Kriminalpolizei Heidelberg zu wenden.

