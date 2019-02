Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis: 5-köpfige Bande nach räuberischem Ladendiebstahl festgenommen

Neu-Edingen (ots)

Einem aufmerksamen Kunden eines Einkaufsmarktes in der Rosenstraße in Neu-Edingen fielen am Samstagnachmittag, gegen 15:25 Uhr zwei Personen auf, die offensichtlich im Begriff waren, mehrere Artikel in ihren Jacken verschwinden zu lassen. Nachdem sie vom Personal angesprochen wurden, versuchten beide zu fliehen. Einem der Täter gelang die Flucht. Der andere riss sich zwar aus den Händen der Mitarbeiter los und versuchte ebenfalls zu fliehen, jedoch endete seine Flucht an einer geschlossenen Tür. Nachdem dieser Dieb festgenommen war, kam eine weitere Person hinzu und schlug dem Marktleiter unvermittelt ins Gesicht, um seinen Kumpanen zu befreien und die Beute zu sichern. Nachdem dieser Befreiungsversuch gescheitert war und auch dieser Tatbeteiligte festgehalten wurde, kamen zwei weitere Personen hinzu und versuchten ebenfalls, ihre Tatgenossen zu befreien. Nachdem auch dieses Vorhaben misslang, flohen die Beiden wieder. Die am Tatort eintreffenden Beamten konnten eines der geflohenen Bandenmitglieder in einem Pkw mit litauischen Kennzeichen in der Nähe des Markteingangs feststellen und schließlich festnehmen. Zwei weitere Tatverdächtige konnten ebenfalls in der Nähe des Pkw festgenommen werden. Alle 5 Tatverdächtigen wurden zum Polizeirevier Ladenburg gebracht. Die weiteren strafprozessualen Maßnahmen wurden mit der Staatsanwaltschaft Heidelberg abgestimmt. Bei dem Diebesgut handelte es sich unter anderem um Essbesteck mit unbekanntem Wert. Es waren mehrere Streifenwagen des Polizeipräsidiums Mannheim eingesetzt. Das Polizeirevier Ladenburg führt die weiteren Ermittlungen.

