Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis): Beim Ausparken Auto beschädigt und geflüchtet. Zeugen gesucht.

Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am Samstagabend, gegen 19.40 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen vor der Lessingstraße 40 geparkten schwarzen Citroen C 1 beim Ein-, oder Ausparken. Der geparkte Citroen wurde derart massiv beschädigt, dass der vordere linke Reifen Luft verlor. Die Höhe des entstandenen Schaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Tel.: 06221/34180, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Michael Neider

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell