Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis): Rathausfenster beschädigt. Zeugen gesucht!

Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03.00 Uhr, warf eine bislang unbekannte Person eine Bierflasche gegen ein Fenster am Rathaus in Eberbach. Hierdurch wurde die Fensterscheibe durch einen Riss beschädigt. Kurz danach rannte eine 4-5 köpfige Personengruppe vom Leopoldsplatz in Richtung Shell-Tankstelle davon. Diese Personen konnten trotz eingeleiteter Fahndung nicht festgestellt werden. Vor Ort konnte das Tatmittel, eine Flasche "Distelhäuser Pils" sichergestellt werden. Hinweise an das Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271 92100.

