POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Crash auf Kreuzung - Wer hatte Grün? Zeugen gesucht!

Wiesloch (ots) - Die Ermittler des Polizeireviers Wiesloch suchen Zeugen eines Verkehrsunfalls am Freitagmittag, gegen 12:20 Uhr, an der Kreuzung Ringstraße/Messplatzstraße. Eine 47-jährige Opel-Fahrerin war von der Ringstraße nach links in die Messplatzstraße abgebogen und dabei mit einem von links kommenden 87-jährigen Mercedes-Fahrer kollidiert, der die Kreuzung überqueren wollte. Durch den heftigen Aufprall wurde der Opel um 180 Grad gedreht, wobei sich die 15-jährige Beifahrerin im Wagen leichte Verletzungen zuzog. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Da beide Autofahrer angaben, bei Grün über die Ampel gefahren zu sein, sucht die Polizei nun Zeugen die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

