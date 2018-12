POL-MA: Mannheim-Rheinau: Unbekannter Räuber scheitert an Gegenwehr des Opfers - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Rheinau (ots) - Ein unbekannter Täter versuchte am Montagabend vergeblich, eine 55-jährige Frau im Stadtteil Rheinau zu berauben. Die 55-Jährige war kurz vor 18 Uhr zu Fuß in der Stengelhofstraße unterwegs, als sich ihr ein unbekannter Mann von hinten näherte und versuchte, ihr die umgehängte Handtasche zu entreißen. Das Opfer begann zu schreien, stemmte sich gegen den Täter und schlug diesem mit ihrem Rucksack ins Gesicht. Der Täter ließ daraufhin von der weiteren Tatausführung ab und flüchtete in Richtung Karlsruher Straße.

Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 190 cm groß - Schwarze Hautfarbe - Trug ein dunkles Kapuzenshirt oder eine dunkle Jacke mit Kapuze

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell