POL-MA: Mannheim-Wohlgelegen: Einbruch in ein Blumengeschäft

Mannheim-Wohlgelegen (ots) - Am Sonntag zwischen 14:30 Uhr und 19:55 Uhr wurde in der Cheliusstraße in ein Blumengeschäft eingebrochen. Hierzu wurde sich über eine Glasscheibe gewaltsam Zutritt verschafft. Wieso der Täter von der weiteren Tatbegehung abließ, ist nicht bekannt. Es wurde nichts entwendet, sodass lediglich Sachschaden an der Glasscheibe in Höhe von 500,-EUR entstand.

Personen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/71849-0 beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.

