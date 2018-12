POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Gartencenter

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Zwischen Freitag 18:15 Uhr und Samstag 07:30 Uhr wurde in ein Gartencenter in der Freiburger Straße eingebrochen. Ein oder mehrere Täter überwanden die Umzäunung und drangen in die Geschäftsräume ein. Hier entwendeten sie nach ersten Ermittlungen Wechselgeld in Höhe von 50,-EUR. Womöglich wurde die Tat durch eine Alarmanlage gestört und wurde deshalb frühzeitig beendet.

Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

