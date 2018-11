POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Versuchter Einbruch in Kiosk - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots) - In der Rennershofstraße, in Höhe des Lindenhofplatzes, versuchte ein bislang Unbekannter zwischen Montag, 19 Uhr und Dienstag, 9 Uhr, in einen Kiosk einzubrechen. Der Täter hebelte zunächst eine äußere Drahtgittertüre auf und machte sich anschließend gewaltsam an der Eingangstür des Kiosks zu schaffen. Nach mehreren erfolglosen Versuchen ließ er dann jedoch von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

