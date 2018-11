POL-MA: Mannheim/BAB 6: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Mannheim/BAB 6 (ots) - Einen Verkehrsunfall verursachte am Mittwochabend ein unbekannter Autofahrer auf der A 6 bei Mannheim. Der Unbekannte befuhr kurz vor 20 Uhr die linke Fahrspur der A 6 in Richtung Viernheim. Kurz nach der Anschlussstelle Mannheim-Schwetzingen wechselte er nach rechts, um den Ford eines vorausfahrenden 29-jährigen Mannes zu überholen. Nach dem Überholvorgang scherte der Unbekannte schlagartig wieder vor dem 29-Jährigen auf die linke Fahrspur ein, wobei es, trotz einer Vollbremsung des Ford-Fahrers, zum Zusammenstoß kam. Dabei löste sich offenbar an dessen Fahrzeug ein Teil und beschädigte offenbar einen weiteren BMW, der hinter dem 29-Jährigen fuhr. Der Unbekannte fuhr anschließend, ohne anzuhalten, einfach weiter.

Vom Unfallverursacher ist lediglich bekannt, dass es sich um eine männliche Person gehandelt haben soll, die mit einem dunklen Kombi mit HP-Kennzeichen unterwegs war.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Autobahnpolizeirevier Mannheim, Tel.: 0621/47093-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell