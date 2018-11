POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Ungewöhnlicher Verkehrsunfall

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Montagmorgen in Sinsheim. Ein unbekannter Mann war gegen 8.30 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Jahnstraße in Richtung Fohlenweideweg unterwegs. An der Kreuzung zur Dührener Straße musste er bei Rotlicht an der Ampel anhalten. Als die Ampel auf Grün umschaltete, bog er nach links in die Dührener Straße ab. Ein 68-jähriger Mann rollte in diesem Moment mit seinem Suzuki in Schrittgeschwindigkeit auf der Dührener Straße in Richtung Stadtmitte in die Kreuzung ein und stieß in Höhe der Hinterachse gegen den Sattelauflieger. Der Fahrer des Sattelzugs bremste sofort bis zum Stillstand ab. Daraufhin setzte der 68-Jährige zurück und fuhr anschließend im Halbkreis in Höhe des Tanks erneut gegen den Lastzug. Der Sattelzug-Fahrer stieg kurz aus und schrie laut umher, stieg daraufhin jedoch wieder in die Zugmaschine und fuhr in Richtung B 292 davon. Der Fahrer des Suzuki überquerte anschließend die Kreuzung und stoppte nach der Bahnunterführung sein Fahrzeug. Ein Zeuge, der den Unfallablauf beobachtet hatte, war dem 68-Jährigen gefolgt, sprach diesen an und zog anschließend die Zündschlüssel ab. Beim Eintreffen konnten die Beamten des Polizeireviers Sinsheim Alkoholgeruch im Atem des Unfallverursachers feststellen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann Verletzungen erlitten hatte, wurde er zur eingehenden Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch die behandelnden Ärzte konnten keine unfallbedingten Verletzungen diagnostiziert werden. Er hatte jedoch angegeben, regelmäßig Medikamente einnehmen zu müssen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Einen Alkoholtest hatte er zuvor abgelehnt. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Vom beteiligten Sattelzug ist lediglich bekannt, dass es sich um eine blaue Zugmaschine mit tschechischer Zulassung und einen Auflieger mit grauer Plane gehandelt haben soll.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum beteiligten Sattelzug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

