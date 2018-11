POL-MA: Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Abgeschlossenes Mountainbike gestohlen!

Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am helllichten Tag wurde am Samstag, den 10.11.2018 zwischen 14 und 16 Uhr ein Mountainbike gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Jahnstraße. An dem Fahrrad waren zwei schwarze Sattel-, und eine schwarze Lenkertasche montiert. Es handelte sich um ein matt-graues Nevada ONE.5 mit 27 Gang Shimano Schaltung. Außerdem war es mit einem Bügelschloss gesichert.

Personen die Hinweise zu dem Vorfall geben können werden gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 06221/45690 zu kontaktieren.

