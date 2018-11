Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Vermutlich durch den anwesenden Hund regelrecht in die Flucht geschlagen wurde ein Wohnungseinbrecher am Samstagabend. Der Unbekannte machte sich an der rückseitig gelegenen Terrassentüre eines Anwesens im Burgweg zu schaffen, als der Hund plötzlich zu bellen anfing.

Sofort ließ er von seinem Vorhaben ab und entfernte sich. Anwohner wurden gegen 21.30 Uhr aufgrund des ungewöhnlichen Hundegebells aufmerksam und verständigten die Geschädigten, welche unverzüglich nach Hause eilten.

Auf dem Weg dorthin fiel ihnen ein ca. 35 Jahre alter und 170 cm großer Mann auf. Er war kräftig, trug eine Brille und Camouflage-Kleidung und hatte einen dünnen, ausrasierten Backenbart.

Zeugen, die auf den Mann am Samstagabend evtl. aufmerksam wurden und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

