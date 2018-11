POL-MA: Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter entblößt sich im Schwimmbad, Zeugen gesucht!

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bereits am Mittwoch zwischen 17.10 Uhr und 17.30 Uhr zeigte ein bislang unbekannter Täter im Umkleidetrakt eines Schwimmbades in Walldorf einer 52-jährigen Frau seinen steifen Penis. Der Unbekannte war zuvor aus einer Einzelumkleidekabine gekommen, nahm sein Handtuch von der Hüfte, zeigte sich der Frau und starrte diese an. Die 52-Jährige ging daraufhin in die Duschräume und verständigte danach das Schwimmbadpersonal. Am Freitag wurde sie beim Polizeiposten Walldorf vorstellig und erstattete Anzeige.

Den Täter konnte sie wie folgt beschreiben:

ca.17-20 Jahre alt, 165-170 cm, jungenhafte schmächtige Figur, sehr dunkle kurze glatte Haare, dunkle Augen, blasser Teint, flaumartiger Bart, längliches Gesicht

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0621 174 4444 in Verbindung zu setzen und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.

