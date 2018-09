POL-MA: Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Auf dem Schulweg mit Bus zusammengestoßen

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montagmorgen um 07:45 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Fahrradfahrer, der gerade auf dem Weg zur Schule war und dabei leicht verletzt wurde. Der 12-jährige Radler überquerte die Neckarstraße auf Höhe des Wasserturms trotz roter Ampel und prallte gegen den Radkasten eines in Richtung Neckarwiese fahrenden Busses. Der junge Mann stürzte dabei und erlitt Schürfwunden an den Beinen. Der erste Schultag nach den Sommerferien fiel für ihn aus. Am Bus, sowie am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

