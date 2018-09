POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Auto aufgebrochen und daraus Handtasche entwendet - Zeugen gesucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Sonntag gegen 15 Uhr schlug ein unbekannter Täter im Friedhofweg die Scheibe der rechten Beifahrertüre eines geparkten Mercedes ein und entwendete daraus eine darin abgelegte Handtasche. In der Handtasche befanden sich neben Bargeld auch Kreditkarten und Ausweispapiere. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06224/17490 beim Polizeiposten in Leimen zu melden.

