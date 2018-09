POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Mannheim (ots) - In volltrunkenem Zustand verursachte am helllichten Tag ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer im Stadtteil Sandhofen einen Verkehrsunfall.

Gegen 17:30 Uhr befuhr der Mannheimer mit einer Mercedes C-Klasse die Schönauer Straße in Richtung "Am Stich". Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte insgesamt vier am Straßenrand stehende Autos. An einem schwarzen Alfa, einem schwarzen VW Caddy, einem schwarzen Porsche 911 und einem blauen Audi A 4 sowie am Auto des Unfallverursachers entstand Sachschaden von über 30.000 Euro.

Beim Alko-Test pustete der Mercedes-Fahrer über 1,8 Promille, weshalb er die Beamten zur Wache begleiten musste, wo ihm von einem Polizeiarzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Ob er überhaupt im Besitz eines Führerscheins ist, werden die weiteren Ermittlungen ergeben müssen. Zumindest wegen Straßenverkehrsgefährdung wird sich der junge Mann verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Winter

Telefon: 0152 57721021

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell