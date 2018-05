POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in der Neckarstadt wurde ein 85-jähriger Fußgänger leicht verletzt. Ein 65-jähriger Mann war gegen 15 Uhr mit seinem Renault in der Grillparzerstraße in Richtung Lange Rötterstraße unterwegs. An der Einmündung zur Lange Rötterstraße übersah er den 85-Jährigen, der auf dem Gehweg der Lange Rötterstraße aus Richtung Alter Meßplatz die Grillparzerstraße überquerte. Der Fußgänger stürzte und zog sich Verletzungen an der Hand und am Kopf zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Über Art und Schwere seiner Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Ablauf geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier MA-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

