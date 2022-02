Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220217.2 Kiel: 1. Revier führte Kontrollen im Revierbereich durch

Kiel (ots)

Das 1. Polizeirevier hat Dienstagabend Verkehrskontrollen an zwei Orten im eigenen Revierbereich durchgeführt. Schwerpunkte waren die Überwachung des Rad- und Kraftfahrzeugverkehrs.

Ab etwa 18:30 Uhr postierten sich die Beamtinnen und Beamten an der Kreuzung Olshausenstraße / Hansastraße und lenkten ihr Augenmerk insbesondere auf Radfahrende. Hierbei schrieben sie insgesamt 18 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Als Schwerpunkt stellte sich hier in 13 Fällen die Missachtung des Rotlichts heraus. Auf die Fahrerinnen und Fahrer kommt jeweils ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister zu.

Im Anschluss richteten sie eine Standkontrolle in Höhe Gutenbergstraße 70 ein und hielten bis etwa 23:30 Uhr 26 Autofahrerinnen und -fahrer an. Einer der Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, so dass die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe zur genauen Bestimmung des Wertes entnommen wurde.

Die Dienststellen der Polizeidirektion Kiel werden auch in Zukunft gleichartige Kontrollen durchführen.

