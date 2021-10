Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 211004.3 Plön: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Plön

Die Kolleginnen und Kollegen des Plöner Polizeireviers suchen Zeugen und Zeuginnen nach einem Verkehrsunfall, der sich am 02.10.2021 in der Hamburger Straße in Plön ereignet hat.

Am Samstag kam es gegen 14:20 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem schwarzen VW Polo und einem Opel Vectra auf der Bundesstraße 430. Eine 22-jährige Frau befuhr mit ihrem VW Polo die Hamburger Straße in Fahrtrichtung Ascheberg. Nach Angaben der VW-Fahrerin sei es zu dem Unfall gekommen, weil der 78-jährige Fahrer eines Opel Vectra aus einer Grundstückseinfahrt zwischen der Seestraße und der Straße Schloßgebiet auf die Bundesstraße gefahren sei. Nach Angaben des 78-jährigen Unfallbeteiligten habe er von der Bundesstraße aus rückwärts auf die Grundstückseinfahrt einfahren wollen, als es zu dem Unfall gekommen ist.

Die 22-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Der 78-Jährige blieb unverletzt.

Da die Angaben der Unfallbeteiligten sich stark unterscheiden, sucht die Polizei Zeugen und Zeuginnen. Fest steht bislang lediglich, dass der VW Polo dem Opel Vectra auffuhr.

Personen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich mit dem Revier in Plön unter der Telefonnummer 04522 5005 142 in Verbindung zu setzen.

Maike Saggau

