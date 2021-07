Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210705.2 Probsteierhagen: Versuchter Geldautomatenaufbruch durch unbekannte Täter

Probsteierhagen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten unbekannte Täter einen Geldautomaten in der Straße Alte Dorfstraße in Probsteierhagen aufzubrechen. Nach erfolglosem Versuch flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Sonntagmorgen um 03:46 Uhr meldete ein Sicherheitsunternehmen einen Einbruchalarm in einer SB-Filiale einer Gemeinschaftsbank in der Straße Alte Dorfstraße 53 in Probsteierhagen. Die Einsatzleitstelle entsandte daraufhin mehrere Streifenwagen zum Einsatzort. Dort stellten die Beamten fest, dass unbekannte Täter versucht hatten, einen Geldautomaten aufzubrechen. Nachdem die Täter bei ihrem Aufbruchsversuch scheiterten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die umfangreichen und intensiven Fahndungsmaßnahmen mit diversen Funkstreifenwagen blieben erfolglos.

Die Kriminalpolizei Plön hat die Ermittlungen wegen eines versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0431 - 160 3333 oder dem Polizeiruf - 110 - in Verbindung zu setzen. Auch Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen im Bereich des Tatortes, auch solche die dort einige Tage zuvor gemacht wurden, nehmen die Beamten entgegen.

Julia Bunge

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell