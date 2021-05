Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210517.1 Preetz: Mordkommission und Staatsanwaltschaft ermitteln nach einem Tötungsdelikt mit anschließender Selbsttötung

Preetz (ots)

Freitagabend, gegen 18:30 Uhr, fanden Polizeibeamte eine 74-Jährige und ihren 44-jähriger Sohn tot in einem Reihenhaus in der Max-Planck-Straße in Preetz auf.

Das Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Kiel und die Staatsanwaltschaft Kiel haben die Ermittlungen aufgenommen. Nach jetzigem Ermittlungsstand hat der 44-Jährige seine 74-jährige Mutter getötet und sich im Anschluss selbst das Leben genommen.

Über das Motiv der Tat und die Todesursache können keine Angaben gemacht werden.

Matthias Felsch, Polizeidirektion Kiel

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

