Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190502.2 Kiel: 3. Revier führte Verkehrskontrollen durch

Kiel (ots)

Beamte des 3. Reviers führten Mittwoch zwei stationäre Kontrollen in ihrem Revierbereich durch und kontrollierten hierbei rund 100 Fahrzeuge. Bei drei Fahrern ergab ein Drogenvortest ein positives Ergebnis. In einem der Wagen wurden darüber hinaus nicht geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden.

Im Zeitraum von 19 bis 22 Uhr standen die Polizisten am Skandinaviendamm in Höhe Wittland, anschließend bis etwa 01 Uhr an der Bundesstraße 404 in Höhe Spolertstraße. Insgesamt winkten sie rund 100 Fahrzeuge zur Kontrolle raus.

Bei drei Fahrern wurden Blutproben wegen positiver Drogenvortests angeordnet. Aus einem der drei Wagen nahmen die Beamten zudem deutlichen Cannabisgeruch wahr. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Durchsuchung des Wagens angeordnet. Hierbei fanden sie in der Handtasche der Beifahrerin knapp 40 Gramm Marihuana, 25 Gramm Amphetamine und vier Extasy-Tabletten und stellten dieses sicher. Es folgte eine erkennungsdienstliche Behandlung der Frau.

Ein Rollerfahrer war ohne gültige Fahrerlaubnis auf einem unversicherten Roller unterwegs. Bei einem PKW mit Anhänger stellte sich heraus, dass das Kennzeichen des Anhängers entspempelt war und dieser somit ohne nötigen Versicherungsschutz gefahren wurde.

