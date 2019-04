Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190423.5 Schönberg: Angriff auf 83-Jährige aufgeklärt: Jugendlicher ermittelt.

Schönberg (ots)

- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel -

(Folge-ots zu 190415.3)

In der vergangenen Woche berichteten wir über einen versuchten Handtaschenraub in der Georg-Thorn-Straße in Schönberg. Am 11. April hatte ein unerkannt gebliebener Jugendlicher versucht, einer 83-jährigen Frau ihre Handtasche zu entreißen. Die Angegriffene hatte die Tasche aber gut am mitgeführten Rollator befestigt. Außerdem eilten Passanten der Frau zu Hilfe und schlugen den Täter unverrichteter Dinge in die Flucht. Durch umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizeistelle Plön und der Polizeistation Schönberg konnte jetzt ein 16-jähriger Kieler als Täter ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Axel Bieler, Staatsanwaltschaft Kiel Oliver Pohl, Polizeidirektion Kiel

