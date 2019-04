POL-KI: 190423.4 Kiel: Entenküken befreit

Polizeidirektion Kiel

Kiel (ots)

Beamte des 3. Polizeireviers befreiten am Samstag, den 20. April, kurz nach 21.00 Uhr vier Stockenten-Küken. Passanten hatten sich zuvor bei der Polizei gemeldet und um Hilfe gebeten. Die jungen Tiere waren in den Kellerschacht eines Gebäudes an der Straße `Mühlendamm` gefallen. Entenjungen und Entenmutter versuchten vergeblich, wieder zueinander zu kommen.

Die Polizei war dann Freund und Helfer der kleinen Familie, die um 21.17 Uhr wieder zusammengeführt werden konnte. Ein schönes Ostergeschenk für alle Beteiligten.

Oliver Pohl

