Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190423.1 Kiel: Staatsanwaltschaft lobt Belohnung nach Wurf eines Gegenstand von Brücke aus (Folgemeldung zu 190214.3)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kiel (ots)

- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel -

Nachdem es in der Nacht vom 12. auf den 13. Februar zum Wurf eines Gegenstands von der Brücke Klausdorfer Weg auf den Ostring gekommen ist, veröffentlichen Polizei und Staatsanwaltschaft nun zwei Bilder des mutmaßlichen Gegenstands. Die Staatsanwaltschaft lobt zudem eine Belohnung aus.

Bei dem mutmaßlich geworfenen Gegenstand handelt es sich um ein 32 Zentimeter langes und rund 600 Gramm schweres Sechskantprofil. Dieses wurde bei einer Absuche im Brückenbereich aufgefunden. Ein solches Metallstück kommt gewöhnlich im metallverarbeitenden Gewerbe zum Einsatz und wird in der Regel als Meterware verkauft. Auffällig an dem Sechskantprofil ist, dass es an einem Ende Materialverformungen und Bruchstrukturen aufweist, die vermutlich durch Trenn-/Biegevorgänge entstanden sind.

Die Ermittler des K11 suchen Zeugen, die

- Angaben zu Personen machen können, die mit einer solchen Metallstange gesehen wurden oder die eine solche Metallstange besessen haben,

- Angaben zu Orten in der Umgebung der Brücke machen können, wo ein solcher Gegenstand Verwendung findet,

- Angaben machen können, ob sie diesen Gegenstand vermissen.

Für Hinweise, die zur Ergreifung des/der Täter(s) führen, wurde seitens der Staatsanwaltschaft Kiel eine Belohnung in Höhe von EUR 1.500 ausgelobt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0431 / 160 3333 entgegen.

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

Matthias Arends, Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell