POL-KI: 190417.1 Kiel: Vier Festnahmen nach versuchtem Tötungsdelikt

- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel -

Dienstagabend ist es in Elmschenhagen zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Vier Personen konnten im Anschluss festgenommen werden.

Nach jetzigem Ermittlungsstand waren gegen 22:50 Uhr drei männliche Personen im Alter zwischen 31 und 38 Jahren gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Joachimsthaler Weg eingedrungen. Hierbei schoss einer der Männer durch eine geschlossene Tür, so dass der 34 Jahre alte Mieter durch umherfliegende Splitter leicht am Kopf verletzt wurde.

Anschließend flüchteten die Männer in einem Wagen und konnten gegen 23:05 Uhr im Rahmen der Fahndung, an der zahlreiche Streifenwagen beteiligt waren, in der Teplitzer Allee durch Beamte des 4. Reviers festgenommen werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte eine 48-jährige Frau ermittelt und festgenommen werden, die ebenfalls an der Tat beteiligt gewesen sein soll.

Die Staatsanwaltschaft Kiel und die Kriminalpolizei ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Detaillierte Hintergründe der Tat sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

Matthias Arends, Polizeidirektion Kiel

