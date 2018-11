POL-KI: 181119.3 Kiel: Vorläufige Festnahme nach Einbruch in eine Bank im Umbau

Kiel (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag nahmen Beamte des 4. Polizeireviers einen Mann fest, der im Verdacht steht, zuvor in eine Bank in der Elisabethstraße eingebrochen zu sein. Die Bank befindet sich zurzeit im Umbau und steht leer. Der Tatverdächtige kam nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß.

Gegen 02:00 Uhr erhielt die Regionalleitstelle über ein Sicherheitsunternehmen Kenntnis von einem Einbruch in eine Bankfiliale in der Elisabethstraße, in der Umbaumaßnahmen stattfinden und die zurzeit leer steht.

Mehrere Streifenwagen des 4. Polizeireviers begaben sich daraufhin umgehend zum Tatort und trafen im rückwärtigen Bereich der Bank auf einen 47-Jährigen. Der der Polizei nicht unbekannte Mann wurde vorläufig festgenommen. Er machte keine Angaben gegenüber den Beamten. Stehlgut wurde bei einer Durchsuchung nicht aufgefunden. Er durfte nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wegen fehlender Haftgründe wieder seinen Heimweg antreten.

Die ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass der Tatverdächtige das Gebäude über eine aufgehebelte Nebeneingangstür betreten haben dürfte. Er war auf einer Videoaufzeichnung deutlich zu erkennen.

