POL-KI: 180503.1 Kiel: Pkw gerät in Waschstraße in Brand

Kiel (ots) - Mittwochnachmittag geriet ein Pkw in einer Waschstraße in der Dietrichstraße in Brand. Der Fahrer und seine Beifahrerin konnten sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Ein Rettungswagen brachte sie vorsorglich in ein Krankenhaus.

Gegen 17:15 Uhr fuhren ein 32-jähriger Golf-Fahrer und seine 27-jährige Beifahrerin in die Waschstraße ein. Ihr Weg führte sie direkt von einer Autowerkstatt in die Dietrichstraße.

Aus zurzeit noch ungeklärter Ursache fing der Pkw im Bereich des Motorraums plötzlich an, zu brennen. Die beiden Fahrzeuginsassen befreiten sich selbständig und informierten Angestellte, Feuerwehr und Polizei.

Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei war das Gebäude bereits geräumt worden. Das Feuer konnte von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der 32-Jährige und seine Beifahrerin wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Am Pkw und an der Waschstraße entstanden Schäden von ca. 30.000 EUR. Der Betrieb der Waschstraße musste vorläufig eingestellt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

