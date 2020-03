Feuerwehr Stadt Hürth

FW Hürth: Schwelbrand auf einem Landwirtschaftlichen Anwesend in Hürth- Hermülheim

Hürth (ots)

Am heutigen Sonntag kam es auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Hürth- Hermülheim zu einem Schwelbrand in einer Verkaufsbude für Lebensmittel. Das Feuer konnte schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt.

