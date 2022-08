Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht in St. Ingbert

St. Ingbert Mitte (ots)

Am Dienstag, den 23.08.2022, ereignete sich zwischen 12:15 Uhr und 13:40 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des alten Hallenbades am Theodor-Heuss-Platz in St. Ingbert. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte, vermutlich beim Ausparken, einen in Queraufstellung geparkten schwarzen BMW mit IGB-Kreiskennzeichen. Es entstand Sachschaden in Form eines Streifschadens im unteren dreistelligen Bereich. Der/die Unfallverursacher/in entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

