Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Im Tatzeitraum vom 01.07.2022, 23:00 Uhr bis zum 02.07.2022, 01:35 Uhr ist ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung in einem Anwesen in der Peter-Eich-Straße in St. Ingbert eingebrochen. Hierzu verschaffte er sich durch Öffnen einer offenstehenden Tür Zutritt zum Anwesen und schlug in der Folge ein Glaselement der Wohnung der 25-jährigen Geschädigten ein. In der Wohnung wurde durch die unbekannten Täter nichts entwendet. Der Gesamtschaden befindet sich schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell