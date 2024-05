Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am 26.05.2024, gegen 14:20 Uhr, kam es auf der L 118 in Homburg, in Höhe der Einmündung "In den Rohrwiesen" zu einer Verkehrsunfallflucht. Der spätere Geschädigte überholte mit seinem schwarzen Jaguar einen Pkw, welcher wiederum nach dem Überholvorgang derart beschleunigte, dass der Geschädigte nicht mehr vor Ende der Fahrspur nach rechts einscheren konnte. Der Geschädigte musste deshalb nach links ausweichen und überfuhr hierbei eine Verkehrsinsel, wodurch dessen Pkw beschädigt wurde. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne die erforderlichen Feststellungen zu treffen. An dem Pkw des Geschädigten entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

