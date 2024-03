POL-HOM: Verkehrsunfall

Polizeiinspektion Homburg

Am 28.03.2024, gegen 07:10 Uhr kam es in der Einöder Straße in 66424 Homburg, Ortsteil Schwarzenbach zu einem Verkehrsunfall. Dabei kam ein 52-jähriger Fahrzeugführer mit seinem blauen Opel Astra mit HOM-Kreiskennzeichen auf gerader Strecke, gegenüber des dort ansässigen "CJD", nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Hauswand eines Wohnhauses der Einöder Straße. Am Opel Astra entstand wirtschaftlicher Totalschaden. An der Hauswand des Wohnhauses entstand erheblicher Sachschaden, welcher im fünfstelligen Bereich liegen dürfte.

Zeugen, insbesondere andere Verkehrsteilnehmer, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

