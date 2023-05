Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Körperverletzung unter Verwendung eines Messers in Homburg-Erbach

Homburg (ots)

Am Freitag, den 19.05.2023 gegen 18:50 Uhr kam es in der Straße "Ostring" in 66424 Homburg- Erbach in Höhe eines Supermarkts zu einer Körperverletzung unter Verwendung eines Klappmessers. Dabei hielt der 21-jährige männliche Fahrer eines Leichtkraftrades neben dem 16-jährigen Geschädigten an, zog ein Klappmesser hervor und stach ihm unvermittelt in sein Bein. Der Jugendliche wurde dadurch leicht verletzt. Im Anschluss flüchtete der Täter mit seinem Leichtkraftrad von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

