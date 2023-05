Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Ladendiebstahl in einem Schuhgeschäft in Homburg

Homburg (ots)

Am Freitag, den 19.05.2023 gegen 17:00 Uhr kam es in einem Schuhgeschäft in der Talstraße in 66424 Homburg zu einem Ladendiebstahl. Zwei bislang unbekannte Täter entwendeten mehrere Schuhpaare und flüchteten damit zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Ein Täter konnte von einer Mitarbeiterin des Schuhgeschäfts und von einer Passantin gestoppt werden und es gelang ihnen ihm das Diebesgut zu entreißen. Daraufhin flüchtete der Täter in Richtung Saarbrücker Straße. Einer der Täter trug bei der Ausführung der Tat einen auffälligen grünen Trainingsanzug.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell