Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Schrauben in Ruhebank eingedreht, Ermittlungsverfahren eingeleitet

Homburg (ots)

Am 30.04.2023 wurde gegen 10:00 Uhr durch einen Passanten, nahe eines Radweges in der Verlängerung Am Stadtbad, in Richtung Neue Industriestraße in Homburg, festgestellt, dass an einer Parkbank Schrauben von unten durch die Sitzfläche gebohrt wurden. Unbekannte Täter drehten demnach Schrauben durch die Holzbretter, sodass diese mit der Spitze ca. 2,5 cm nach oben aus dem Holz ragten. Hierbei hätten sich Fußgänger beim Hinsetzten verletzten können. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

